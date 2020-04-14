МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. В России 84% операторов фиксированной связи ожидают роста тарифов в 2020 году, большинство из них предрекают рост более чем на 10%, показало исследование информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

В рамках исследования с 30 марта по 6 апреля проведен анонимный опрос 114 представителей рынка фиксированной связи из 15 городов (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград). Среди опрошенных компаний почти 79% оказывают услуги передачи данных, услуги телефонии — 65%, осуществляют доступ к облакам и ЦОДам — 51%, к сервису ТВ — 47,5%.

"Если в конце 2018 года (когда TelecomDaily проводил последний подобный опрос) о повышении тарифов на 2019 год заявляли представители 81% операторов, то сейчас в повышении тарифов на услуги связи в течение 2020 года уверены 84%. И в этот раз, по мнению 62% опрошенных, тарифы вырастут значительнее — от 10% и выше", — говорится в сообщении агентства по результатам исследования.

В нем уточняется, что если годом ранее более половины (52%) респондентов полагали, что рост тарифов окажется в пределах 10%, то теперь в этом уверены лишь 22%. Большинство — 38% — ожидают роста от 10% до 15%, еще 24% опрошенных уверены, что тарифы по рынку в целом вырастут более чем на 20%. Годом ранее только 29% представителей операторов предполагали более чем 10%-й рост, отмечают аналитики.

Отрицательными факторами, которые оказывают негативное давление на рынок, опрошенные назвали последствия пандемии коронавируса — режим изоляции, введенный в России, который привел к снижению реальных доходов большинства потребителей, и падение курса рубля.

"Так, угрозу для своего бизнеса порядка 76% респондентов видят в "резком ухудшении общей ситуации в экономике и падении платежеспособного спроса", 64% — в "росте курса доллара/евро". Остальные риски (рост арендных ставок, повышение налогов, законодательные инициативы по ужесточению регулирования) менее существенны — их называет чуть более 20% представителей компаний", — показало исследование.