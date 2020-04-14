АЛМА-АТА, 14 апр /ПРАЙМ/. Экономика Казахстана за первый квартал текущего года выросла на 2,7%, сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов.

"За январь-март 2020 года рост ВВП составил 2,7%", — сказал Даленов на заседании правительства.

При этом, по его словам, темп роста промышленности в отчетный период сохранился на уровне 5,8%.

В начале марта министерство национальной экономики прогнозировало рост ВВП на текущий год на уровне 4,1%, однако после обвала на мировых сырьевых и финансовых рынках прогноз был пересмотрен. Теперь по итогам нынешнего года министерство ожидает снижения ВВП на 0,9%.