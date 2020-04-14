МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) прогнозирует в 2020 году падение объемов взаимной торговли ЕАЭС на 24,1% по сравнению с 2019 годом из-за экономической ситуации, сложившейся в связи с пандемией коронавируса, следует из материалов комиссии.

Согласно данным ЕЭК, в 2019 году объем взаимной торговли в ЕАЭС составил 61,03 миллиарда долларов, по прогнозу, в 2020 году эта цифра сократится до 46,3 миллиарда.

Сильнее всего объем торговли в процентном соотношении снизится у Казахстана — на 31,9% — до 4,3 миллиардов долларов, следом идет Белоруссия — там спад составит 29% — до 10,3 миллиардов долларов. Чуть лучше ситуация будет у Армении — спад на 22,7% — до 0,6 миллиардов долларов.

Объем торговли России со странами ЕАЭС уменьшится на 21,3% — до 30,5 миллиарда долларов, Киргизии — на 8,1% до 0,6 миллиарда долларов.