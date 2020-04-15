МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Наиболее приоритетными отраслями для внедрения искусственного интеллекта с точки зрения ощутимого экономического эффекта в РФ являются здравоохранение, финансовые услуги, промышленность и транспорт, говорится в исследовании АНО "Цифровая экономика", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на данных проведенного в марте-апреле 2020 года опроса экспертов из числа руководителей крупных отраслевых компаний и холдингов, IT-компаний, а также органов власти РФ. Респонденты преимущественно являются участниками рабочей группы по направлению "Искусственный интеллект" в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ".

"Ощутимый экономический эффект – основная цель использования искусственного интеллекта. С этой точки зрения, наиболее приоритетными отраслями для внедрения искусственного интеллекта в ближайшем будущем являются здравоохранение, финансовые услуги, промышленность и транспорт. Именно эти отрасли должны обеспечить существенный экономический рост РФ с точки зрения продолжительности жизни и экономической активности населения, производства товаров с высокой добавленной стоимостью, а также функционирования финансовых и транспортных потоков", — говорится в исследовании.

Наиболее активными отраслями, внедряющими и использующими ИИ в настоящее время, являются финансовые услуги, нефтегазовая отрасль, транспорт и городское хозяйство. "Согласно результатам исследования, финансы и нефтегаз обладают существенными ресурсами и экспертизой для применения искусственного интеллекта в своей деятельности. В транспортной сфере технология используется транспортными цифровыми платформами. Городское хозяйство в последнее время активно применяет искусственный интеллект в рамках программы "Умный город", — отмечается в документе.

Основные препятствия для применения ИИ, по мнению респондентов, связаны с человеческим фактором. "Существующие навыки персонала не позволяют использовать технологию в своей деятельности. Основные пути решения данной проблемы – инициативы и энтузиазм руководства, обучение и просветительская работа, осуществление пилотных проектов в компаниях, оценка и управление рисками", — показало исследование.

В октябре 2019 года президент РФ Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. ИИ, согласно документу, включает в себя IT-инфраструктуру, программное обеспечение (в том с использованием методов машинного обучения), а также процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений.