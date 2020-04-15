МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 7 по 13 апреля замедлилась до 0,2% после 0,3% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 1,8%, сообщает Росстат.

"За период с 7 по 13 апреля 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,2, с начала апреля — 100,5%, с начала года — 101,8%", — говорится в сообщении.

Опережающий инфляцию рост цен зафиксирован по ряду продуктов, вместе с тем цены на автомобильный бензин и дизтопливо снизились на 0,1%.

Росстат с апреля расширил с прежних 64 позиций до 100 перечень товаров и услуг для еженедельного мониторинга цен. Все 36 новых товарных позиций, включенных в еженедельное обследование, Росстат также отслеживает в ежемесячном режиме.

Минэкономразвития РФ в своем последнем докладе "Картина инфляции" прогнозировал инфляцию в апреле на уровне 0,4-0,5% в месячном выражении, 2,6-2,7% — в годовом.