МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин продолжит серию отраслевых совещаний, конкретные меры поддержки будут объявляться дополнительно, сообщил помощник президента Максим Орешкин.

В ходе онлайн-совещания по вопросам оказания помощи бизнесу в связи с пандемией коронавируса на базе ситуационного центра "Единой России" Орешкин отметил, что президент России будет проводить серию отраслевых совещаний. Он напомнил, что Путин уже провел встречи по ситуации в оборонно-промышленном комплексе и космической отрасли.

"На следующей неделе будет автопром, и целый ряд отраслей еще будет рассматриваться детально по ситуации, и конкретные меры будут объявляться дополнительно, для поддержки, которые будут настроены на конкретные отрасли", — сказал Орешкин.

Он добавил, что в четверг запланировано совещание по строительной отрасли, на котором будут рассмотрено и жилищное, и инфраструктурное строительство.

Отдельное совещание с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам поддержки российского автопрома предварительно планируется провести 22 апреля, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Что касается автопрома…, мы будем выносить это на отдельное совещание президенту. Предварительно оно стоит на 22-е число", — сказал Мантуров в ходе видеосовещания с участием председателя "Единой России" Дмитрия Медведева и представителей российского бизнеса.

По его словам, Путину для рассмотрения будут предложены меры поддержки, которые разрабатывались Минпромторгом с коллегами из автопрома.