МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит изменения в закон, которые позволят продавать в розницу и потреблять винодельческую продукцию, произведенную в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на специализированных ярмарках, сообщила пресс-служба кабмина.

"Законопроектом предлагается внести изменения,… разрешающие розничную продажу и потребление винодельческой продукции, произведенной в государствах — членах Евразийского экономического союза из винограда, выращенного на территории государств — членов Евразийского экономического союза, в рамках проведения специализированных ярмарок", — говорится в сообщении.

Законопроектом также предлагается внести изменения в закон о рекламе, которые позволят рекламировать эту винодельческую продукцию на специализированных ярмарках.