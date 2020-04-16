МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг обсудит возложение на операторов государственных информационных систем (ГИС) обязанности обеспечивать актуальность, достоверность, доступ и защиту информации, сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что законопроект вносит изменения в статью 14 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

"Законопроектом на оператора ГИС наряду с государственными органами возлагается обязанность по обеспечению достоверности и актуальности информации, содержащейся в ГИС, доступа к указанной информации, а также ее защите", — говорится в сообщении.

Добавляется, что законопроектом предлагается установить, что в случаях заключения концессионных соглашений или соглашений о государственно-частном партнерстве при создании и модернизации ГИС, в таких соглашениях должен быть определен обладатель информации, содержащейся в системе.

"Если указанная информация создается и используется в целях осуществления полномочий государственных органов, ее обладателем должен являться концедент или публичный партнер, если иное не предусмотрено федеральным законом", — говорится в сообщении.