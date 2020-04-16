МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг рассмотрит законопроект, повышающий эффективность госконтроля за иностранными инвестициями в стратегические секторы, сообщила пресс-служба кабмина.

Законопроект вносит изменения в ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

"Законопроектом предусматривается исключение возможности несоблюдения требований законодательства Российской Федерации об иностранных инвестициях иностранными инвесторами при заключении ими договоров, направленных на временную передачу права иностранного инвестора прямо или косвенно распоряжаться голосующими акциями (долями) хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства (в том числе договоров залога, доверительного управления имуществом и иных договоров)", — говорится в сообщении.