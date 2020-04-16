ВАШИНГТОН, 16 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп провел в четверг две телеконференции по коронавирусу с ведущими банками и технологическими, фармацевтическими и транспортными компаниями США, сообщил Белый дом.

"Президент поблагодарил эти группы за тесное сотрудничество с Белым домом над координацией плана по великому экономическому возрождению Америки", — говорится в заявлении Белого дома.

С Трампом в числе других общались такие известные бизнесмены, как основатель Amazon Джефф Безос, глава Apple Тим Кук, основатель Facebook Марк Цукерберг, руководители Google Мундар Пичаи и Microsoft Сатья Наделла. Также присутствовали главы крупнейших банков (Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley), ритейлеров (Walmart, Target), фармацевтических компаний (Johnson & Johnson, Pfizer, Regeneron), транспортных компаний (United Airlines, FedEx).

В США уже более 600 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, более 28 тысяч человек скончались.