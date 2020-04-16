ЛОНДОН, 16 апр — ПРАЙМ. Консорциум промышленников Великобритании VentilatorChallengeUK, в который входят компании Airbus и Rolls-Royce, приступают к выпуску аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в количестве 1,5 тысячи штук в неделю с целью обеспечить больницы медицинским оборудованием в период пандемии коронавируса, об этом в четверг сообщил консорциум. Страховка от коронавируса: рисков больше, чем защиты

По словам главы VentilatorChallengeUK Дика Элзи, агентство по контролю оборота лекарств и медицинских товаров Великобритании (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA) одобрил аппарат Prima ESO2, разработанный компанией Penlon. Устройство прошло клинические испытания и готово к производству.

"Уже начав поставки устройств paraPAC plus компании Smiths Group, мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами по цепочке поставок, чтобы быстро увеличить производство и достичь нашей цели — не менее 1500 единиц в неделю комбинированных моделей Penlon и Smiths. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз поблагодарить каждого члена консорциума и сотни преданных коллег, которые работали день и ночь, чтобы привести нас к этому моменту", — приводятся слова Элзи.

С началом вспышки коронавируса в Великобритании власти страны попросили компании промышленного сектора перепрофилировать свое производство и начать выпускать специальное медицинское оборудование, включая ИВЛ. Соответствующее обращение с просьбой было направлено таким компаниям, как Rolls-Royce, Airbus и Jaguar Land Rover.

В марте британские больницы были оснащены аппаратами ИВЛ в количестве около шести тысяч штук при потребности как минимум в 20 тысячах единиц спецтехники на фоне пандемии COVID-19.

По данным на четверг, количество скончавшихся от коронавируса в Великобритании составляет 12 868 человек, количество зараженных — 98 476.