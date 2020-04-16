МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Россельхознадзор отменяет ограничения на ввоз в Россию живых гидробионтов (живые организмы, обитающие в воде, например, рыба) из Китая, которые были введены в начале текущего года на фоне коронавируса, говорится в документе ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в частичное изменение указания Россельхознадзора от 18 февраля 2020 года…. отменяет ограничения на ввоз и транзит через территорию Российской Федерации живых гидробионтов из КНР", — говорится в документе.

"Решение о снятии временных ограничений на ввоз всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих (земноводных, рептилий и других) будут рассмотрены после официально установленного источника COVID-2019", — добавляет ведомство.