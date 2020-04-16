МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба России (ФНС) разъяснила, как самозанятым гражданам получить электронный пропуск для передвижения по городу и продолжать работу во время режима самоизоляции.

"Плательщики налога на профессиональный доход могут продолжать свою деятельность и в условиях самоизоляции, получив цифровой пропуск. Для этого при оформлении пропуска нужно указать свой ИНН, а в графе "Работодатель" написать "Самозанятый", — объясняется на сайте ФНС.

Специальным налоговым режимом для самозанятых могут воспользоваться граждане, не имеющие работодателя и наемных работников, которые создают собственный продукт или оказывают услуги самостоятельно без посредников и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год.

Для этого достаточно установить специальное приложение на смартфон и платить 4% налога при работе с физлицами и 6% — с юридическими лицами. ФНС отмечает, что количество зарегистрированных самозанятых сейчас превышает 600 тысяч человек.

Пока специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход доступен в 23 регионах России. С 1 июля остальные регионы по своему желанию смогут также присоединиться к эксперименту. Это решение власти регионов будут принимать самостоятельно.

ФНС России напоминает, что необходимо по возможности сократить личные поездки для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.