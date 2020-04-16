МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Мир после пандемии коронавируса точно изменится, например, сохранится практика проводить совещания по видеоконференцсвязи (ВКС), считает министр экономического развития Максим Решетников.

"Мой мир точно изменится, он уже изменился. Просто мы до конца еще не осознаем, сколько всего изменится, мы сейчас все перешли на удаленную работу, мы сейчас в два раза меньше по сути количеством чиновников, кто-то на дистанционке, кто-то болеет, делаем в два раза больший объем работы да еще и в значительно более сжатые сроки. Мы проводим все на ВКС, мы перестали ездить, такое время экономим. Это останется, это останется точно", — сказал он в эфире телепрограммы "Познер".

Министр отметил, что многие вещи, который сейчас являются законодательными нормами, возможно, просто дань традициям.

"Мы сейчас приостановили массу контрольных процедур, отменили какие-то вещи и так далее. Мы поймем – прошло месяц, два, три — ничего не изменилось. Возникает вопрос – а зачем все эти процедуры? Они правда так нужны или это просто дань традиции, которую мы, опасаясь какого-то риска, просто тянем из года в год, из законодательства в законодательство, меняется страна — правила не меняются. И они нас тянут, тянут, тянут", — объяснил он.

Глава Минэкономразвития также подчеркнул, что любой кризис дает массу новых возможностей, например за последний месяц был сделан большой шаг в цифровизации.

"Любой кризис – это всегда возможность, и надо найти эти возможности и мы будем сто раз неправы, если пройдем мимо этих возможностей. Я думаю, что в плане цифровизации мы за этот месяц сделали больше, чем до этого за год", — уточнил он.