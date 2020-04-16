МОСКВА, 16 апр /ПРАЙМ/. Президент ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Александр Онищук и председатель Союза потребителей РФ Петр Щелищ попросили разрешить работу ремонтным сервисам и магазинам бытовой техники и электроники, закрытым из-за коронавируса, соответствующее письмо стороны направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

"В интересах российских потребителей бытовой и компьютерной техники, совпадающих с интересами ее производителей и продавцов, просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович, принять решения, позволяющие обеспечить доступность для всех потребителей услуг по ремонту бытовой и компьютерной техники, и, как только это окажется возможным, отменить ограничения на работу продающих их торговых организаций при соблюдении ими требований санитарно-эпидемиологической безопасности обслуживания", — говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

В письме отмечается, что в период вынужденной самоизоляции для многих граждан, особенно пожилых и одиноких, а также работающих в удаленном режиме, серьезной угрозой стал выход из строя телефона, холодильника, телевизора, домашнего компьютера, другой бытовой и компьютерной техники первой необходимости.

Авторы письма отмечают, что в нормальных условиях в подобных случаях граждане обычно обращаются, особенно в период действия гарантийного срока, по месту приобретения таких товаров, но сейчас вынужденно не работают ни эти магазины, ни авторизованные сервисные центры ведущих изготовителей, ни обычные мастерские по ремонту таких изделий.

Директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов считает, что техника и электроника являются товарами первой необходимости, несмотря на то, что они не вошли в перечень таких товаров. "Прожить в самоизоляции, карантине, без холодильника и стиральной машины или плиты, также как и работать на удаленке без ноутбука и телефона просто невозможно. А тем более невозможно ещё и остаться без сервисной поддержки, поэтому мы надеемся, что наш совместный призыв с Союзом потребителей России будет услышан", — сказал Гуськов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.