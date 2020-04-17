МОСКВА, 17 апр /ПРАЙМ/. Государственная дума на пленарном заседании в пятницу обсудит проекты законов об обязательных требованиях и о государственном контроле, разработанные в рамках плана "дорожной карты" по реализации "регуляторной гильотины".

Правительство внесло эти инициативы в Госдуму в декабре 2019 года. Константин Чуйченко, который в то время занимал пост вице-премьера, выражал надежду, что Дума примет эти законопроекты в весеннюю сессию.

Проект "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" устанавливает основы осуществления государственного и муниципального контроля, предусматривает создание новой модели управления рисками, вводит понятие контрольно-надзорного производства, закрепляющего процедуры, права и обязанности всех ключевых участников такой деятельности.

Второй проект — "Об обязательных требованиях в РФ" — определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения обязательных требований. Также в документе содержатся определение понятия обязательного требования, определены цели и основные принципы, полномочия по их установлению, порядок разработки и вступления в силу нормативных правовых актов, содержащих такие требования, а также положения о возможности установления экспериментальных правовых режимов в сфере применения обязательных требований.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что реализация предусмотренных положений не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ РФ.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года. В рамках этого процесса, в частности, в начале декабря 2019 года Минюст подготовил постановление об отмене более 3,7 тысячи актов времен Советского Союза.