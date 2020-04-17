МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, разрешающий регионам предоставлять друг другу трехлетние бюджетные кредиты, а также выпускать облигации, не имея необходимого кредитного рейтинга.

Документ допускает в 2020 году предоставление из бюджета одного региона бюджету другого региона бюджетного кредита на срок до трех лет. Это позволит дать регионам больше маневра в поиске ресурсов для развития местной экономики и повышения уровня жизни людей, пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Закон также снимает в 2020 году и ограничения на выпуск долговых ценных бумаг регионами и муниципалитетами, которые не имеют необходимого кредитного рейтинга. Об этом многие главы регионов просили правительство, напоминал премьер-министр.

Закон разрешает таким регионам и муниципалитетам в текущем году размещать свои ценные бумаги, доходность к погашению которых, рассчитанная исходя из цены размещения, не превышает ключевую ставку Банка России, увеличенную на один процентный пункт, действующую на дату принятия решения о размещении.

Помимо этого, закрепляется право правительства РФ в 2020 году осуществлять государственные внутренние и внешние заимствования и предоставлять госгарантии РФ с превышением предусмотренных в федеральном бюджете верхних пределов внутреннего и внешнего госдолга, программ госзаимствований и госгарантий.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.