МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Электронная трудовая книжка стала доступна на едином портале госуслуг, теперь граждане РФ смогут получать сведения о своей трудовой деятельности в электронном виде в личном кабинете, говорится в сообщении Минкомсвязи РФ.

"Физлица могут получить сведения о трудовых событиях (приеме на работу, переводе на новую должность, увольнении) в электронном виде только после того, как дадут согласие на ведение трудовой книжки в электронном виде, и работодатель в установленном порядке предоставит форму сведений о трудовой деятельности граждан (форма СЗВ-ТД) в ПФР…. Данные, которые были внесены в трудовую книжку до введения электронной трудовой, в личном кабинете не отображаются", — уточняется в сообщении.

Информация из электронной трудовой книжки загружается в личный кабинет на портале госуслуг, ее можно выгрузить в виде скана бумажной выписки и переслать на электронную почту. Документ будет заверен электронной подписью Пенсионного фонда России (ПФР), выписка является юридически значимым документом.

Закон о введении электронных трудовых книжек в России вступил в силу с 1 января 2020 года. Работник имеет право выбрать между бумажной и электронной версией этого документа в течение 2020 года. С 2021 года у всех, впервые устроившихся на работу, сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки. Также информация о трудовой деятельности в электронном виде доступна в личном кабинете на сайте ПФР.