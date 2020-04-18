Больницы Москвы перешли в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Московские медучреждения работали на пределе, сегодня они перешли в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
"Неделю назад московские медучреждения работали на пределе. Сегодня – они перешли в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей. Более того, я приостановил перевод пяти крупных клиник в режим работы с коронавирусом, который должен был произойти с 20 апреля", — подчеркнул мэр.
Собянин подчеркнул, что эти клиники будут находиться в резерве и продолжат оказывать обычную медицинскую помощь, что тоже очень важно.
https://1prime.ru/state_regulation/20200418/831286593.html