МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Московские медучреждения работали на пределе, сегодня они перешли в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

"Неделю назад московские медучреждения работали на пределе. Сегодня – они перешли в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей. Более того, я приостановил перевод пяти крупных клиник в режим работы с коронавирусом, который должен был произойти с 20 апреля", — подчеркнул мэр.

Собянин подчеркнул, что эти клиники будут находиться в резерве и продолжат оказывать обычную медицинскую помощь, что тоже очень важно.