МОСКВА, 18 апр — ПРАЙС. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в связи с распространением вируса продлеваются сроки действия паспортов и водительских удостоверений, говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

В нем поясняется, что действительными в стране будут признаны те документы, чей срок действия истек или истекает с 1 февраля по 15 июля включительно.

Ранее первый замглавы МВД России, генерал-полковник полиции Александр Горовой сообщал, что проинформировал руководителей региональных органов ведомства о том, чтобы исключить факты привлечения лиц с просроченными документами к ответственности.