МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Российские работодатели вплоть до 15 июня включительно получат право привлекать иностранных граждан в качестве работников, у которых нет действующего разрешения на работу. Об этом говорится в президентском указе, опубликованном на сайте Кремля.

Так, с 15 марта по 15 июня сроки временного пребывания или постоянного проживания иностранных работников замораживаются.

"Работодатели и заказчики работ (услуг) при условии выполнения ими установленных ограничений и иных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, вправе привлекать и использовать в качестве работников иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу", — отмечается в документе.