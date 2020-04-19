МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве в воскресенье днем находится на уровне 4,2 — это значит, что на улице почти никого нет, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" ранее сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "на улицах много людей" до 5 — "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 13.30 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 4,2, это означает, что на улицах столицы почти никого нет. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Зеленограде и Королеве (4,2), самое низкое — в Котельниках (3,6).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом значительная часть их жителей на 13.30 мск также находилась дома. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Санкт-Петербурге и Воронеже, там индекс составил 3,8, самое низкое – в Новосибирске (местное время 17.30), где индекс на уровне 3.0.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 2,1 миллиона случаев заражения, более 146 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.