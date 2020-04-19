ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр — ПРАЙМ. Задачи по реализации национальных проектов сохраняются, они будут донастроены правительством РФ, заявил помощник президента России Максим Орешкин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Национальные проекты сохраняются, они будут донастраиваться, правительство уже это делает. Но движение по этим магистральным направлениям — оно сохранится", — сказал Орешкин.

Вновь вступив в должность президента, 7 мая 2018 года Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года". Правительством РФ были сформированы нацпроекты по 12 направлениям. Кроме того, кабмин разработал комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.