ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апр — ПРАЙМ. Минпромторг не фиксирует серьезного изменения цен на продукты в России, сообщил глава министерства Денис Мантуров.

"Мы не фиксируем каких-то серьезных изменений по цене, колебания очень несущественные", — сказал он в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

По его словам, не исключено, что цены на импортные продукты в России постепенно повысятся.

"Если мы говорим об импорте, то постепенно повышение цен, конечно же, может происходить ввиду того, что есть разница в курсах валют, и разные тенденции на мировых рынках. Они связаны с другими странами, где мы закупаем ту или иную продукцию", — заявил министр.

Он подчеркнул, что проблем с продовольствием в России не будет, добавив, что министерство поставило задачу розничным сетям обязательно иметь в наличии двухмесячный запас продуктов.