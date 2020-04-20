ВЛАДИВОСТОК, 20 апр /ПРАЙМ/. Таможенники Находки оформили первую партию из 37 контейнеров по новому транзитному маршруту Северная Европа — Азия в рамках пилотного проекта ФТС России и Maersk, сообщает таможня.

Ранее сообщалось, что Maersk в партнерстве с компанией "Модуль" и Global Ports организовали мультимодальный сервис отправки контейнеров из стран Северной Европы в Азию через Санкт-Петербург. Ранее аналогичный сервис трех компаний существовал в обратном направлении — Азия-Европа.

"Контейнеры с пиломатериалами, химической продукцией и тканью прибыли в порт Восточный (Приморский край) по Транссибирской магистрали из стран Северной Европы через порт Санкт-Петербург. Далее груз направился в порты Южной Кореи и Японии. Маршрут позволяет сократить время доставки грузов между Европой и Азией более чем в два раза", — говорится в сообщении.

Маршрут позволяет сократить время доставки транзитных грузов между Азией и Европой до 18-20 суток против 42-45 суток при традиционном морском пути через Суэцкий канал.