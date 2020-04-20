МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. За последние три года — с 2017 по 2019 — в 26 регионах России численность населения выросла, а в 59 субъектах сократилась за счет естественной и миграционной убыли. Таковы результаты исследования РИА Новости.

По данным на 1 января текущего 2020 года, в России проживает 146,748 млн человек.

Естественная убыль населения составила 0,4%, это 55,8 тысячи человек.

Отмечается, что в прошлом 2019 году ситуация улучшилась. Причина — двукратный рост миграционного притока.

Смертность в прошлом году снизилась на 1,3%, рождаемость — на 12%.

Самый большой прирост населения среди субъектов РФ наблюдается в Ингушетии (+5,5%), Севастополе (+4,8%), Ленинградской области (+4,7%), Московской области (+3,6%), в Чеченской республике (+4,5%) и в Тюменской области (+ 4%). Рост численности населения в пределах 1,5-3,5% отмечен еще в девяти регионах.

В столице естественный прирост населения составил 41,6 тысячи человек, а миграционный — 257,3 тысячи.

В Петербурге — плюс 10,1 тысячи и 106,8 соответственно.

В 59 регионах России зафиксирована убыль населения.

Самое большое — 3,7% — зафиксировано в Магаданской области (-3,7%). На втором месте Еврейская автономная область (-3,6%). Третья строчка у Коми — 3,5%.

Спад населения на 1,5-3,5% отмечен еще в 30 регионах. Самая большая естественная убыль зафиксирована в Саратовской области (-34,9 тыс. человек), Кемеровской области (-35,8 тыс.) и в Алтайском крае (-28,9 тыс.)

Эксперты РИА Новости отмечают, что убыль населения говорит о тенденции уменьшения численности в северных регионах России, а также на Дальнем Востоке, в Поволжье и Сибири.

они добавляют, что в 2020 году демографическая ситуация изменится не только из-за соответствующей "ямы", свою роль сыграет пандемия коронавируса.