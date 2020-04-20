МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин заявил, что стране в целом получается решать задачи по борьбе с коронавирусом.

Однако пик заболеваемости, по словам Путина, еще впереди, поэтому нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик.

"Выводы подтверждают, что нам в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить ее распространение, но это ни в коем случае не должно нас успокаивать. Как говорят специалисты, вы и ваши коллеги, пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений", — сказал президент в ходе совещания с экспертами по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.