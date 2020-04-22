МИНСК, 22 апр /ПРАЙМ/. Белоруссия намерена уже в текущем году отказаться от импорта гречки из России, нарастив производство до полного обеспечения внутреннего рыка, сообщил в среду начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхоза республики Алексей Богданов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, Россия якобы отказалась продавать эту крупу республике.

"Главой государства было принято решение, и оно абсолютно верное, — увеличить объем посевных площадей гречихи вдвое, что позволит нам уже в текущем году обеспечить под 100-процентные нужды наш внутренний рынок в объеме 20 тысяч тонн гречневой крупы. Поручение по увеличению объемов внутреннего производства позволит нам полностью обеспечить себя гречневой крупой и даже немного экспортировать на рынки других государств", — цитирует Богданова агентство Белта.