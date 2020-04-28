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МОСКВА, 28 апр /ПРАЙМ/. ВВП России в первом квартале 2020 года вырос на 1,8% в годовом выражении, следует из оценки Минэкономразвития.

Традиционно министерство экономического развития публикует свой обзор "Картина деловой активности" после публикации Росстатом оперативного доклада. Этот документ был опубликован 27 апреля. При этом Минэкономразвития пока не публиковало обзора за апрель, однако данные за январь-март 2020 года обновились на сайте министерства.

По оценке Минэкономразвития, опубликованной в марте, ВВП РФ в феврале вырос на 2,9%, в январе — на 1,7%, за первые два месяца года — на 2,3%.

В феврале Банк России прогнозировал, что годовые темпы роста российской экономики в первом квартале составят 2-2,5%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в минувшую пятницу отмечала, что основное снижение ВВП РФ из-за ситуации с коронавирусом придется на второй квартал текущего года, спад может достигнуть 8%. По ее словам, годовые темпы роста ВВП РФ останутся отрицательными до первого квартала 2021 года. Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, спад ВВП России в 2020 году может составить 4-6%.

Как сообщил на прошлой неделе министр экономического развития Максим Решетников, Минэкономразвития представит макроэкономический прогноз к концу мая. Ранее Минэкономразвития предложило перенести разработку прогноза на более поздний срок в текущих условиях.