МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Банк России в 2020-2022 годах будет проводить денежно-кредитную политику таким образом, чтобы обеспечить закрепление инфляции вблизи 4%, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

"На всем прогнозном горизонте Банк России будет проводить денежно-кредитную политику таким образом, чтобы обеспечить закрепление инфляции вблизи 4%", — сказано в документе.

По данным Росстата, в марте годовая инфляция в России выросла до 2,5% с февральских 2,3%.