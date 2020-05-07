МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Лимоны, лук и чеснок особенно повлияли на рост цен на продовольственные товары в России в апреле — например, лимоны в прошлом месяце стали дороже в 2,5 раза, говорится в сообщении Росстата.

По данным Росстата, цены на продовольственные товары в России в апреле увеличились на 1,7% к марту текущего года — рост стал самым высоким для этого месяца с 2008 года. При этом продовольственные товары без плодоовощной продукции подорожали на 0,9%, а плодоовощная продукция — на 7,9%.

"В апреле существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказал рост цен на плодоовощную продукцию. Так, лимоны стали дороже в 2,5 раза, лук репчатый – на 49,9%, чеснок – на 25,7%, капуста белокочанная и морковь – на 17,1%, картофель – на 16,0%, свекла – на 10,7%, яблоки – на 8,8%, апельсины – на 8,4%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

Одновременно цены на огурцы снизились на 20,6%, на помидоры — на 10,3%. При этом заметно выросли цены на гречневую крупу — на 12%. Куриные яйца в прошлом месяце подорожали на 7,8% по сравнению с мартом, сахар-песок — на 7,1%.

"Среди наблюдаемых видов крупяных и макаронных изделий подорожали: рис шлифованный — на 6,1%, горох и фасоль — на 2,9%, овсяные хлопья "Геркулес" — на 2,4%, крупа манная и вермишель — на 2,3%, макаронные изделия — на 2,1%, крупы овсяная и перловая — на 1,8%, пшено — на 1,6%. Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров в апреле выросли цены на мясо кур и муку пшеничную — на 3,2%", — добавляет Росстат.