МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. В Партии роста полагают, что новый комплекс мер по поддержке российской экономики в целом позитивно скажется на ней, главное, чтобы их реализации не помешала бюрократия.

Президент России Владимир Путин в понедельник озвучил ряд мер, касающихся поддержки семей с детьми, малого и среднего бизнеса, самозанятых в условиях пандемии коронавируса. Путин заявил, что меры по поддержке экономики и граждан носят беспрецедентный характер, в новейшей истории государство еще не выделяло столько ресурсов, даже во время кризиса 2008 года.

"Комплекс мер, который сегодня был озвучен, в целом позитивно скажется на экономике. Только бы она дошла до бизнеса сквозь долгие бюрократические препоны. Эффективна мера с обнулением зарплатных кредитов для тех, кто выдержит кризис и сохранит большую часть коллективов. Главное, чтобы механизм возврата денег был быстрым и четким. А вот в части налогов, послабления — это хорошо, но хотелось бы включить туда и НДС. Никто не говорит: давайте спишем налог на добавленную стоимость и опустошим бюджет. Это нереально. Но оптимизировать НДС – это тот путь, по которому сейчас необходимо пойти. Возможно, перенести сроки оплаты, предоставить некоторую отсрочку или платить налог не сразу и не целиком", — приводит пресс-служба слова зампреда партии Виктора Звагельского.

Однако, по его словам, сегодня так и не прозвучало, кто, как и по какому принципу выходит с карантина.

"Понятно, что открытие предприятий сферы услуг по объективным причинам – вопрос не завтрашнего дня. Но между ними и производственными предприятиями есть огромный пласт компаний, по которым до сих пор непонятно, когда же они смогут приступить к работе", — отметил он.

В свою очередь, член федерального политсовета партии Александр Хуруджи добавил, что отдельного внимания заслуживает решение президента о назначении прямых мер поддержки относительно граждан, у которых есть дети.

"Это и расширение списка тех, кто имеет возможность получать в течение трех месяцев по 5 тысяч рублей на каждого малыша до трех лет, и дополнительные средства на несовершеннолетних родителям, потерявшим работу в период кризиса, и увеличение в два раза пособия по уходу за ребенком для нетрудоустроенных граждан. Эти деньги поддержат спрос сразу после выхода из режима ограничений и позитивно скажутся на восстановлении экономики", — цитирует пресс-служба Хуруджи.

"Жаль, что не расширили список пострадавших отраслей и не сменили принцип, по которому в этот список компании могут попасть. Надеюсь, многие вопросы удастся прояснить в том комплексном плане помощи экономике, который сейчас разрабатывается в правительстве", — заключил он.