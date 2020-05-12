МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Экономическая активность во Франции снизилась на 27% в апреле на фоне пандемии коронавируса нового типа, однако это небольшое улучшение по сравнению с мартом, заявил глава Банка Франции Франсуа Виллерой де Гало.

"Мы сделали наиболее полный снимок французской экономики в конце карантина. Это опрос тысяч компаний из всех секторов до начала мая. Мы приближаемся к потере активности на 27% в масштабах всей французской экономики", — сказал глава Банка Франции в эфире радиостанции France Inter.

При этом он отметил, что данная цифра чуть лучше, чем во время предыдущего опроса, проведенного в начале апреля, когда она составила —32%. По его словам, относительное улучшение наблюдается в непродовольственной отрасли, в коммерческих услугах. Строительный сектор остается серьезно затронутым, в нем потеря активности составляет 75%.

"Эти два месяца (карантина — ред.) стоили нам потери около 6% годовых темпов роста. Потеря за весь год будет еще выше", — добавил он.

По последним данным, число жертв коронавируса во Франции превысило отметку в 26,6 тысячи человек. В настоящее время в больницах остаются 22 284 человек, заболевших коронавирусом, из них 2712 человек с тяжелым течением болезни лежат в отделениях реанимации.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.