МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Потенциально повышенное пособие по уходу за ребенком могут получить около 300 тысяч россиян, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ранее президент России Владимир Путин предложил повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей в два раза, до 6751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе студенты и, как правило, это молодые родители, отметил он.

"Потенциальное количество граждан, которые могут претендовать на эту выплату, составляет порядка 300 тысяч", — сказала Голикова на брифинге в пресс-центре дома правительства.