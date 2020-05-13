МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Выявить так называемых "бумажных" сотрудников, или "мертвых душ", которые могут использоваться бизнесом для махинаций с целью получения помощи от государства несложно: например, они обычно не ходят в отпуск и получают низкую зарплату, заявил РИА Новости управляющий партнер департамента финансового консультирования Deloitte СНГ Александр Соколов.

Президент России Владимир Путин в понедельник предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Он попросил правительство строго следить за тем, чтобы не происходили разного рода махинации, "вроде создания фиктивных, так называемых "бумажных" рабочих мест, или рабочих мест с зарплатами ниже МРОТ".

"Выявить "бумажных" сотрудников, то есть "мертвые души", не так сложно. Такие люди не ходят на работу в офис — информацию об этом можно считать с турникетов, стоящих на входе в здание", — отметил Соколов.

Он также отметил, что у них, как правило, нет корпоративных адресов электронной почты или они ими не пользуются — это тоже довольно легко отследить.

"Зачастую такие "бумажные" сотрудники также не ходят в отпуск. И последнее: их зарплаты редко бывают высокими, чтобы не платить существенный подоходный налог и "социальные отчисления", — заключил он.