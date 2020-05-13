ЛОНДОН, 13 мая — ПРАЙМ. ВВП России в 2020 году сократится на 4,5% из-за снижения цен на нефть и коронавируса, в 2021 году российская экономика вырастет на 4%, следует из весеннего отчета Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).

Россия в первые месяцы текущего года столкнулась с двойным шоком — пандемией коронавируса, парализовавшей глобальный спрос на нефть, и развалом сделки ОПЕК+, что привело в совокупности к резкому падению цен на нефть, отмечает банк.

"Падение цен на нефть было значительным, особенно в свете финансовых стимулов, необходимых для компенсации воздействия пандемии. Ожидается, что российская экономика сократится на 4,5% в 2020 году, после чего в 2021 году произойдет восстановление на 4%", — говорится в докладе ЕБРР.

Однако приведенные прогнозные значения могут меняться в зависимости от траектории движения цен на нефть, а также от степени и продолжительности мер социального дистанцирования, отметили в банке.

В ноябрьском прогнозе банк ожидал рост ВВП России в 2020 году на уровне 1,7%. Основными рисками для российской экономики тогда назывались санкции, низкие цены на нефть и внешние или внутренние шоки, которые могут ослабить рубль.

По прогнозу ЕБРР, запасы Фонда национального благосостояния (ФНБ) и золотовалютные ресурсы позволят России преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса и низкими ценами на нефть.

"Ресурсы Фонда национального благосостояния смогут компенсировать бюджетный дефицит в течение ряда лет, а значительные золотовалютные ресурсы помогут преодолеть кризис", — отмечается в отчете.

При этом дальнейший рост российской экономики "будет зависеть от цен на нефть, а также масштабов и продолжительности действия режима социального дистанцирования", отметили в ЕБРР.