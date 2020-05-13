МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за неделю с 4 по 10 мая снизился на 10,5 пункта — до 89,1 пункта.

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимон и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе средний чек снизился сразу по всем товарам из набора, сильнее всего — на медицинские маски (на 26%, до 248 рублей). Далее следуют лимоны (на 21,4%, до 92 рублей), перчатки (на 11%, до 97 рублей), гречка (на 5,6%, до 84 рублей), антисептики (на 4,9%, до 423 рублей), кусковое мыло (на 2,9%, до 68 рублей) и туалетная бумага (на 1,9% до 53 рублей). Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 10,5 пункта и составил 89,1 пункта.

В этом индексе вес всех товаров равный, если же рассмотреть средний чек набора из них, то его динамика сильнее зависит от дорогих товаров, в данном случае тон задали медицинские маски. "Средний чек такого набора за неделю с 4 по 10 мая составил 1065 рублей, в то время как неделей ранее был 1219 рублей. Снижение среднего чека за неделю — 12,6% или 154 рубля. При этом средний рост объемов продаж за неделю составил 74%. Это связано с тем, что в период майских выходных россияне увеличили частоту походов в магазин и число покупок", — подсчитали аналитики "Платформы ОФД".

За неделю в составе "коронавирусного набора" сильнее всего выросли продажи медицинских масок — более чем в 2,5 раза (159%). Далее следуют лимоны, объем продаж которых в денежном выражении увеличился на 90%, туалетная бумага (на 66%), мыло (на 55%), перчатки и гречка (на 49%), антисептики (на 46%).