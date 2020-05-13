МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло изменения в правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, согласно которым теперь их можно будет получить при увольнении одного человека, даже если это больше 10% сотрудников. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

Кабмин в апреле утвердил правила предоставления субсидий МСП из наиболее пострадавших отраслей экономики. Субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда работников в апреле и мае 2020 года.

Прежняя редакция правил предусматривала, что одно из условий для получения средств субъектом МСП — "количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% количества работников в марте 2020 года".

Однако такая формулировка приводила к тому, что получение субсидий совсем малым бизнесом, с очень небольшим числом сотрудников, в ряде случаев становилось технически невозможным. Теперь добавляется опция "или снижено не более чем на 1 человека в марте 2020 года".

Кроме того, уточнена и расширена формулировка еще одного условия, по налоговой недоимке. Теперь оно такое: "У получателя субсидии по состоянию на 1 марта 2020 года отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) превышающая 3000 рублей. При расчете суммы недоимки используются сведения о ее погашении, имеющиеся у налогового органа на дату подачи заявления о предоставлении субсидии".