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МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Россияне подали более 2,5 миллиона заявлений на единоразовые пособия для детей на общую сумму 35 миллиардов рублей за сутки после запуска этой услуги, которая стала самой популярной на портале госуслуг за всё время его существования, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Олег Качанов.

В понедельник президент РФ Владимир Путин на фоне коронавируса заявил, что с 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье с 3 до 15 лет включительно. Минкомсвязь во вторник запустила соответствующий сервис на отдельной странице сайта госуслуг — posobie16.gosuslugi.ru. В среду президент РФ заявил, что портал госуслуг не справился с объемом обращений для оформления заявлений на пособия.

"За минувшие сутки было подано почти 2,5 миллиона (заявлений – ред.) на 3,5 миллиона детей, которые были включены в этих заявлениях. То есть фактически мы уже собрали заявлений на 35 миллиардов рублей выплат родителям этих детей", — сказал Качанов в интервью телеканалу "Россия 24".

Замминистра отметил, что услуга была запущена в рекордные сроки – спустя сутки после заявления президента РФ о таких выплатах. "Мы вывели ее специально на отдельный домен — posobie16.gosuslugi.ru – для того, чтобы сделать форму максимально доступной, максимально легкой, понимая, что на нее будет достаточно высокая нагрузка. Эти ожидания оправдались даже с излишком. Форма показала свою максимальную востребованность, фактически услуга вышла в абсолютный топ всех услуг (по востребованнности в сутки — ред.) за всё время существования портала", — сказал замглавы Минкомсвязи.

По его словам, нагрузка на портал госуслуг в 10 раз превышает среднестатистические показатели даже за предыдущий месяц, когда она уже была достаточно повышенной. "То есть мы получили абсолютный рекорд посещаемости портала госуслуг", — отметил Качанов. Он добавил, что сейчас проводится серьезный комплекс работ по дополнительному умощнению портала, стабилизации его работы и по максимально легкому доступу пользователей на форму подачи заявлений на эту услугу.

Качанов напомнил, что подать заявление на пособие можно до 1 октября. Сами выплаты начнутся с июня. При этом заявление должен рассмотреть Пенсионный фонд РФ. "То есть сейчас заявления будут подаваться, они будут рассматриваться Пенсионным фондом, с 1 июня начнутся выплаты. Сам порядок рассмотрения достаточно простой: заявления рассматриваются Пенсионным фондом в течение 5 рабочих дней и далее в течение 3 рабочих дней после 1 июня будут проводиться выплаты", — отметил замминистра.