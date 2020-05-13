МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин одобрил передачу аэропорта "Магадан" из федеральной собственности региону в целях привлечения инвестиций, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ и правительства Магаданской области о передаче в собственность Магаданской области находящихся в федеральной собственности 100% акций открытого акционерного общества "Аэропорт Магадан" для привлечения правительством Магаданской области до 31 декабря 2023 года инвестиций в размере не менее 4789,1 миллиона рублей в комплексную реконструкцию и модернизацию объектов автотранспортной инфраструктуры международного аэропорта "Магадан (Сокол)" имени В. С. Высоцкого", — говорится в документе.

В соответствии с документом, правительству РФ необходимо обеспечить передачу акций в течение полугода.