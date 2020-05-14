МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проект о снижении налоговых издержек для компаний и ИП, безвозмездно передающих продовольствие благотворительным и социально ориентированным НКО и имущество медицинским организациям, сообщила пресс-служба кабмина.

"Проект федерального закона направлен на снижение налоговых издержек организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих безвозмездную передачу продовольственных товаров благотворительным и социально ориентированным некоммерческим организациям, а также имущества, безвозмездно переданного медицинским организациям для предупреждения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", — указано в сообщении.