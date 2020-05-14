МОСКВА, 14 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит итоги прохождения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и энергетики осенне-зимнего периода (ОЗП) 2019-2020 годов, а также задачи по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 годов, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"По состоянию на 8 мая 2020 года отопительный период завершился в большинстве муниципальных образований на территории 43 субъектов РФ", — говорится в сообщении.

В течение отопительного периода Минстрой России в ежедневном режиме осуществляет сбор сведений о технологических нарушениях, возникших на объектах коммунальной инфраструктуры. Как сообщает кабмин, количество аварий и инцидентов на объектах и сетях теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в течение отопительного периода 2019-2020 годов сократилось на 8,02% по сравнению с отопительным периодом 2018-2019 годов.