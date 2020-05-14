МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Объем денежной базы России в широком определении по состоянию на 1 мая составил 17,621 триллиона рублей против 17,771 триллиона рублей на 1 апреля, сообщил Банк России.

Таким образом, за апрель показатель снизился на 0,8%, или на 150,6 миллиарда рублей.

Основную часть денежной базы в широком определении составляют наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (11,736 триллиона рублей на 1 мая). Кроме того, она включает корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (3,043 триллиона рублей), обязательные резервы (664,7 миллиарда рублей), депозиты кредитных организаций в Банке России (670,1 миллиарда рублей), облигации Банка России у кредитных организаций (1,506 триллиона рублей).