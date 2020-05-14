МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Несмотря на продолжающуюся борьбу с коронавирусом, крайне важно обеспечить динамичное решение стратегических задач и реализацию масштабных проектов, считает президент России Владимир Путин.

"Сейчас, на этом этапе восстановления нормального, привычного ритма жизни, крайне важно обеспечить динамичное, эффективное решение стратегических задач, наших масштабных проектов с дальним горизонтом, быстро набрать здесь темп", — сказал Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.

"Все последние недели наши усилия были направлены прежде всего на противодействие эпидемии коронавируса, на подготовку неотложных мер поддержки граждан и экономики. Будем последовательно продолжать эту работу, разумеется, и дальше. Но повторю — ситуация меняется, и это даёт нам возможность вновь сосредоточиться на вопросах нашей текущей и долгосрочной повестки", — добавил он.

Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий сообщил, что намерен помимо реализации этой программы обсудить вызовы, с которыми столкнулась страна сегодня.

"В апреле прошлого года, то есть год с небольшим назад, мы приступили к реализации у нас в России программы развития генетических технологий. Сегодня посмотрим, что сделано за прошедший год, обсудим дополнительные, дальнейшие шаги, имея в виду и те вызовы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, конечно", — считает президент.