МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 7 по 12 мая замедлилась до нуля, с начала года потребительские цены выросли на 2,2%, сообщает Росстат.

"За период с 7 по 12 мая 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала мая — 100,1%, с начала года — 102,2% (справочно: май 2019 года — 100,3%, с начала года — 102,4%)", — говорится в сообщении.

До этого, с 28 апреля по 6 мая, инфляция в России составила 0,1% после такого же значения неделей ранее.

Опережающий инфляцию рост цен в отчетном периоде с 7 по 12 мая зафиксирован по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом цены на автомобильный бензин и дизтопливо не изменились.

Росстат с апреля расширил с прежних 64 позиций до 100 перечень товаров и услуг для еженедельного мониторинга цен. Все 36 новых товарных позиций, включенных в еженедельное обследование, Росстат также отслеживает в ежемесячном режиме.

По данным Росстата, инфляция в России в апреле составила 0,8% после 0,6% в марте, в годовом выражении — ускорилась до 3,1% с мартовских 2,5%. Минэкономразвития в своем обзоре ранее сообщало, что инфляция в России в мае прогнозируется на уровне 0,4-0,6%, годовая составит 3,2-3,4%.

Рост цен на основные крупы и овощи в России с 7 по 12 мая замедлился, например, гречка подорожала на 1,3%, в свою очередь, сахар подешевел на 0,2%, продолжилось и снижение цен на помидоры и огурцы, следует из сообщения Росстата.

"За период с 7 по 12 мая 2020 года среди продовольственных товаров более всего выросли цены на крупу гречневую — на 1,3%. Подорожание на 3,5% и более отмечено в 13 субъектах Российской Федерации, самое заметное в Республике Алтай и Ивановской области — на 5,4%", — говорится в сообщении.

При этом в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре она подешевела на 3,3%, Северной Осетии-Алании — на 2,9%. За предыдущий период, с 28 апреля по 6 мая, рост цен на гречку составил 2,6%.

Среди остальных продуктов питания с 7 по 12 мая выросли цены на шлифованный рис (на 1%), черный чай (на 0,4%), подсолнечное масло, пшеничную муку, вермишель, макаронные изделия и шоколадные конфеты (на 0,3%), мясные консервы, овощные консервы для детского питания, ржаной хлеб и соль (на 0,2%).

Одновременно цены на мясо кур снизились на 1%, куриные яйца — на 0,9%, сахар-песок и маргарин подешевели на 0,2%, свинина, колбасы, мясные консервы для детского питания, печенье — на 0,1%.

"Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,8%, в том числе на картофель — 2,3%, яблоки — 1,9%, капусту белокочанную — 1,8%, лук репчатый — 1,5%, морковь — 1,2%. В то же время огурцы стали дешевле на 3,3%, помидоры — на 2,2%", — добавляет Росстат.

Для сравнения, за предыдущий период сахар дорожал на 0,1%, рис — на 1,8%, картофель — на 4,6%, капуста — на 2,9%, лук — на 4,5%, морковь — на 2,7%, яблоки — на 2,1%. Яйца тогда подешевели на 0,9%.