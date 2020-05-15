МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в марте вырос до 28,2 миллиарда евро с 23 миллиардов евро в феврале, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, прогнозировали в отчетном месяце снижение профицита торгового баланса до 22,9 миллиарда евро.

В годовом исчислении профицит торгового баланса еврозоны в марте вырос на 24% — год назад он составлял 22,7 миллиарда евро. В том числе экспорт товаров из еврозоны в минувшем марте снизился в годовом выражении на 6,2%, до 193,3 миллиарда евро, импорт — на 10,1%, до 165 миллиардов.

При этом в Евросоюзе в марте был отмечен профицит внешнеторгового баланса на уровне 22,2 миллиарда евро. В марте 2019 года в союзе был отмечен профицит в 21 миллиард. Таким образом, в годовом исчислении профицит вырос на 5,7%. При этом экспорт товаров из ЕС в марте упал в годовом выражении на 10,2%, до 167,4 миллиарда евро, импорт — на 12,2%, до 145,2 миллиарда.