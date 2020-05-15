МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и региональным высшим должностным лицам до 15 июня провести докапитализацию микрофинансовых организаций в объеме не менее 12 миллиардов рублей, говорится на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами… субъектов Российской Федерации обеспечить… докапитализацию в объеме не менее 12 миллиардов рублей микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования с государственным участием в целях повышения в 2020 году доступности заемных средств для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей", — говорится в тексте поручений.

Срок исполнения поручения установлен до 15 июня.