МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве в субботу днем на уровне 3,3, это значит, что на улице есть люди, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "на улицах много людей" до 5 — "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 11.10 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 3,3, это означает, что на улице есть люди, и лучше оставаться дома. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Королеве (3,6), а также в Красногорске, Лобне, Зеленограде и Люберцах (3,5), самое низкое — в Котельниках (2,5).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом, на 11.10 мск значительная часть жителей находилась вне дома. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Санкт-Петербурге — 3,3, самое низкое – в Челябинске (местное время 13.10) и в Красноярске (местное время 15.10), где индекс на уровне 2,2.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.