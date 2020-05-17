МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Индекс самоизоляции в Москве в воскресенье днем на уровне 3,6, это значит, что большинство людей дома, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" в конце марта сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "на улицах много людей" до 5 — "все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 11.00 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 3,6, это означает, что большинство жителей столицы находятся дома. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Зеленограде, Королеве, Ивантеевке и Фрязино (3,9), самое низкое — в Котельниках (2,9).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом, на 11.00 мск значительная часть жителей находилась вне дома. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Санкт-Петербурге — 3,7, самое низкое – в Новосибирске (местное время 15.00), где индекс на уровне 2,5.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,4 миллиона случаев заражения, свыше 302 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.