МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов утвердил правила, по которым будут согласовываться решения регионов о приостановлении деятельности отдельных организаций, учитывая ситуацию с коронавирусом, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Утвердить прилагаемые Правила согласования проектов решений высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ о приостановлении (ограничении, в том числе путем определения особенностей режима работы, численности работников) деятельности находящихся на определенной в границах соответствующего субъекта РФ территории отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей", — говорится в документе.

Согласно утвержденным правилам, для получения согласования глава региона должен направить проект решения в Минэкономразвития. При этом проект должен содержать информацию об организациях, осуществляющих деятельность в отраслях, не входящих в перечень наиболее пострадавших из-за пандемии, чью деятельность планируется приостановить, а также срок, на который будет ограничена деятельность и меры поддержки.

Затем Минэкономразвития в суточный срок направляет полученный проект в Роспотребнадзор, а если предусмотрены меры поддержки, то и в Минфин РФ. После чего Роспотребнадзор и Минфин в течение суток направляют в Минэкономразвития мнение о целесообразности или нецелесообразности проекта.

Потом министерство экономического развития, учитывая все мнения, в течение трех суток направляет свою позицию правительству. Решение же принимает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в РФ.